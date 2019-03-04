موت “مومو”… مخترعها الياباني يعلن القضاء عليها!

أكد الفنان الياباني الذي اخترع دمية “مومو” أنه تم القضاء عليها بعد انتشار اللقطات المخيفة، مضيفا أنه يشعر بالمسؤولية عن الأطفال المرعوبين من قبل “أشخاص مرضى” استخدموها في الإنترنت فيما يسمى بـ”تحدي مومو”.

ويعمل موقع “يوتيوب” حاليا لإزالة الفيديوهات التي تحوي لقطات لـ”مومو”.

وكان قد تبين أن “مومو” في الأصل منحوتة للفنان التشكيلي الياباني، كيسوكيه أيسو، الموظف في شركة “لينك فاكتري” المتخصصة في صناعة المؤثرات البصرية لأفلام الرعب.

وتمثل “مومو” وجه فتاة جاحظة العينين برجلي دجاجة. وتحمل في الحقيقة اسم “الطائر الأم” وعرضت في “معرض فانيليا لفنون الرعب” بطوكيو، ولا يوجد أي دليل على مشاركة الشركة أو أي من موظفيها في التحدي المنتشر.

وتبين أنه قد تم إضافة صور لـ”مومو” في نسخ غير رسمية متداولة في “يوتيوب” لبرامج ومسلسلات أطفال، منها Peppa Pig، وتظهر كإعلان فيها.