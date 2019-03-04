إيفانكا ترامب: أصعب مهنة كوني ابنة دونالد ترامب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل عشاء “جريديرون” السنوي، بحضور عدد كبير من الصحفيين.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، سلطت الضوء على حفل العشاء الذي حضره 700 من الصحفيين، وهو التقليد السنوي الذي اعتاد الرؤساء الأمريكيون على حضوره، لكن ترامب لم يشارك فيه هذا العام،

إيفانكا قالت خلال الحفل: إن الصحافة تعتقد على ما يبدو أنه من المفارقة أنها ولدت بامتياز كبير، ويعتقدون أن الناس يريدون العمل من أجل ما يتم منحهم إياه، كما لو أن ابنة دونالد ترامب ليست أصعب مهمة في العالم.

إيفانكا أضافت مازحة: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب، لقد تعرضت لانتقادات كثيرة كوني أطالب الآخرين بالعمل نظرًا لوضعي الحالي.

حفل العشاء يُعد من التقاليد الأمريكية السنوية وأقيم للمرة 134، ويتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.. وشارك في الحفل إيفانكا ترامب وزوجها مستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

إيفانكا كشفت أن والدها طلب منها أن تحضر الحفل بدلا منه.. وسخرت من أسف والدها لعدم حضور الحفل بالقول: “الفرصة للسخرية من الإعلام ليس بالشىء الذي يفوته بسهولة”، إنه بالنسبة له فإن كل يوم هو عشاء “جريديرون”.