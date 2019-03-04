آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أن الرئيس الجزائرب عبد العزيز بوتفليقة، يخضع للعلاج في أحد المستشفيات في مدينة جنيف بسويسرا، تزامنا مع اقتراب انتخابات الرئاسة في الجزائر.

ووفقا لما ذكره “راديو مونت كارلو”، فقد كشفت مصادر طبية سويسرية في جنيف، أن الحالة الصحية لبوتفليقة، حرجة جدا وأنه بات متعذرا إجراء عملية جراحية ضرورية، كان مقررا أن يخضع لها إلا أن وضعه الصحي حال دون ذلك.

المصادر أضافت، أن بوتفليقة موجود في مستشفى جنيف الجامعي، في قسم بالطابق التاسع معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.

قناة “يورونيوز”، نقلت أيضا عن مصدر رسمي جزائري قوله: إن قائد الجيش طلب من الرئيس البقاء في جنيف حتى الثالث من الشهر الجاري، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.. كما أكد المصدر أن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من دونه.

الرئاسة الجزائرية، كانت قد أصدرت بيانا، أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” فإن المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي لم يؤكد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري، وإن المستشفى لا علاقة له بأي معلومات تنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان، ووصل إلى حد القول إنه لا يمكنه أن يؤكد حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلا.

وأضافت، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت حرجة جدا، وأنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.. وقام ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره، بزيارة أخيه في مشفاه بجنيف مساء الجمعة.

ويحتفل بوتفليقة اليوم 2 مارس بعيد ميلاده الـ82 على خلفية استمرار تظاهرات حاشدة في مختلف المدن الجزائرية تخرج رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

الرئيس الجزائري، يعاني من آثار جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، في حين يثير وضعه الصحي كثيرا من السجالات السياسية، ازدادت حدتها مع إعلانه عزمه الترشح لولاية رئاسية خامسة في فبراير الماضي، وخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

التلفزيون الوطني الجزائري، كان قد افتتح للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في الجزائر، مساء الجمعة، نشرته الإخبارية بمشاهد لتظاهرات في العاصمة الجزائرية، لكن دون الإشارة إلى أن المحتجين يطالبون برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.. وأوضح التلفزيون أن المتظاهرين الذين نزلوا بكثافة للشارع في العاصمة وباقي مدن البلاد، طالبوا بـ”تغيير سلمي”.