الغيرة تدفع شريف منير لتقليد محمد إمام.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري شريف منير، عن سعادته بالمجهود الذي يقوم به الفنان محمد إمام، في أعماله، والذي تسبب في غيرته منه.

شريف منير، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «أكثر حاجة بتعجبنى فيك إنك مجتهد وعندك إصرار، وبتشتغل على نفسك صح، تتصور إنى عارف إنك ابن الأستاذ عادل لما بشوفك معاه فى الحياة بس، أما فى الشغل فأنت محمد إمام اللى اعتمد على نفسه وعمل نجاحه بمجهوده».

وأضاف: «عاش يا إمام، سخنتنى وشجعتنى إنى أحاول أعمل زيك، ربنا يحميك ويبعد عنك العين».

في الوقت الذي رد عليه محمد إمام بقوله: «الفنان الكبير شريف منير»، وأرفقها بقلب وعلامة القوة.

وكان محمد غمام، قد شوق جمهوره لمسلسله المقبل بنشر فيديو للتمارين القاسية التي يخضع لها من أجل تقديم مسلسل «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

«هوجان»، يشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي.