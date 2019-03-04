محمد الشرنوبي يُطلِق دعاية ألبومه الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أطلق الفنان محمد الشرنوبي دعاية ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" المقرر طرحه خلال الشهر الجاري بالأسواق. وهو يعكف على وضع اللمسات النهائية عليه بعدما استغرق في تحضيره أكثر من عامٍ ليضم أغان متنوعة تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.
بُذكر أنه طرح مؤخراً أغنيته "ده حتة من الخيال" التي سيتضمنها الألبوم الذي لم يُكشف حتى الساعة عدد الأغنيات التي سيتضمنها.
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