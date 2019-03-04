شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور محمد نجاتى فى "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد نجاتى تصوير مشاهده فى مسلسل "ابن أصول" مع النجم حمادة هلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويتعاون فيه نجاتى مع حمادة للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما سوياً فيملين هما "العيال هربت" و"عيال جبيبة".

ويظهر محمد نجاتى خلال الأحداث بشخصية "سيف" نجل أحمد حلاوة، ويتخرج من كلية هندسة برمجيات ويبحث عن وظيفة ويواجه العديد من المصاعب فى إيجاد العمل ويمر بمفارقات كثيرة طوال الحلقات.

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.