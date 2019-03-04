محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نعت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، السفير السوري لدى جمهورية مصر العربية والذي وافته المنية الساعات القليلة الماضية، ونشرت سولاف صورة جمعتها به في إحدى المناسبات الاجتماعية. وعلقت عليها: "السوري الحقيقي اللي كان أخ وصديق لكل سوري ولكل إنسان عرفك الدكتور رياض سنيح، السفير السوري بجمهورية مصر العربية، خبر الوفاة كان صادم". واستكملت: "رحيلك آلمنا في الصميم، تعازينا لعائلتك الغالية ولأهلنا في السويداء ولنا جميعًا وللسلك الدبلوماسي والخارجية السورية، كنت مثال السفير المشرف لبلده والمنتمي والمخلص، كل الرحمة لروحك".​

كانت هذه تفاصيل خبر سولاف فواخرجي تنعى السفير السوري في مصر: "مثال النموذج المشرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.