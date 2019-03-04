إنجي علاء تحتفل مع زوجها يوسف الشريف بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الكاتبة ومصممة الأزياء، إنجي علاء عددًا من الصور الخاصة بالاحتفال بعيد ميلادها هذا العام عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ورافقها بالصور زوجها النجم يوسف الشريف في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء.

وتحرص إنجي على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال إنجي الفنية كانت تصميم ملابس فيلم "بني آدم" والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، كما ساهمت في تصميم ملابس مسلسل "الشارع اللي ورانا" والذي تم عرضه أيضًا خلال العام نفسه.