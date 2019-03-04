شاهد… حلا الترك تجتمع مع عودميلانو لانتاج خط الماكياج الخاص بها

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 03:51 صباحاً -

حلا الترك تتعاون مع عودميلانو لانتاج ماكاب لاين خاص بها كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك ان حلمها بأن يكون لديها خط ماكياج خاص بها بدأ يتحقق وذلك من خلال تعاونها مع شركة عودميلانو. وقالت حلا الترك في الحلقة الجديدة من برنامجها “حلا” المذاع عبر قناة mbc ان حلمها بدأ يتحقق عندما اتصلوا بها من عودميلانو لكي تجتمع معهم. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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