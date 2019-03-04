أحلام حسن تتألق بإطلالة عروس في حفل حصولها على الدكتوراه بحضور نجمات الخليج.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة الكويتية أحلام حسن حفل كبير في أحد الفنادق الكبرى، احتفالا بحصولها على الدكتوراة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الفنانة الكويتية تألقت في الحفل بإطلالة عروس، حيث أطلت بفستان أبيض طويل، مزين بالريش من أعلى، وتزينت بمكياج قوي، وأسدلت شعرها في إطلالة بسيطة.

أحلام دعت إلى الحفل عدد من صديقاتها من نجمات الخليج، الفنانة أمل العوضي، والإعلامية حليمة بولند، والفنانة زهرة عرفات، والفنانة فاطمة الصفي، والفنانة غدير السبتي.

كما حضرت الفنانة نور الغندور، والفنانة لمياء طارق، والفنانة شيماء علي، والفنانة شيلاء سبت، والفنانة عبير أحمد، والفنانة فرح الهادي، وشقيقتها الفنانة شوق الهادي، وغيرهن.

وكانت الفنانة الكويتية أحلام حسن قد حصلت على درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم فلسفة آداب الدراما المسرحية، في شهر نوفمبر الماضي.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها خلال مناقشتها للدكتوراه، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

أحلام علقت على الصور، بقولها: “تمت بحمد الله مناقشة رسالة الدكتوراه.. وحصولي على الدرجه الدكتوراه وتوصية بطباعة الرساله وتداولها بالجامعات العربيه”.