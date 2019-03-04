إطلالة مميزة ليارا خلال حفلا بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية يارا في حفل غنائي كبير احيته في القرية العالمية بدبي، حيث اشعلت الفنانة الأجواء بمجرد صعودها على المسرح.

يارا اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها، كما خطفت أنظارهم بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستان أسود قصير ذو كتف واحد، متضمناً طبعات براقة على شكل نجوم، كما رفعت الفنانة شعرها للخلف بتسريحة زادها جاذبية، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.