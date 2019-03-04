والدة الفنان أحمد عبدالله محمود تتهم زوجته بالسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الأولى خرجت السيناريست حنان البنبي، والدة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، عن صمتها تجاه أزمة نجلها وزوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

حنان البنبي، قالت في تصريحات صحفية: «تعاملت مع سارة نخلة على أنها الابنة التى لم أنجبها و تغاضيت عن كل الشكليات المتعارف عليها فى مثل كل حالات الزواج نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها سوريا».

وأضافت: «طلبت من ابنى أن تستمر سارة فى التمثيل رغم عدم اقتناعه، وتصور أنها ستكون فى حمايته واحتراما لمكانة والده رحمة الله عليه».

وتابعت: «لأن أحمد ابنى خلوق و مؤدب و يحترم و يحب الجميع قدم طلبًا لحصولها على الجنسية المصرية وخلال ذلك كانت قد وكلت أحد المحامين سرًا وبدأت إجراءات قانونية فسرت لى بعد ذلك بعض تصرفاتها غير المفهومة وقتها، حتى كشفت النقاب عن كل ما يدور الآن فى ساحات المحاكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها و فى كل غادر جاحد ظالم معدوم الضمير من أمثالها».

وعن واقعة الاعتداء عليها قالت: «الحمد لله أحد جيراني سجل يوم أن ضربتنى و أنكرت، عندما استفز من أكاذيبها التى تنشرها عنى وعن أحمد، ولم أكن أعلم عن هذا التسجيل شيئا غير اليوم».

وأوضحت أن سارة نخلة تخالف أقاويلها فمرة تقول أنها خلعته و مرات أخرى تقول إنه لا يريد أن يطلقها إلا إذا تنازلت عن حقوقها.

واتهمتها بالسرقة قائلة: «استولت دون وجه حق على ماله و أثاث البيت و حتى خزنته و اختفت من منزل الزوجية بعد واقعة ضربها لى وحتى لحظتنا هذه لا نعلم أين هي»

وأنهت كلامها بقولها: «سارة نخلة تطعن فيمن أعطاها اسمه واسم عائلته وثقته وعمره ونفسه و ماله.. و كان ذلك جزاءنا.. و لم نرد طول هذه الفترة على أكاذيبها و تشهيرها بنا، لأن الله عز وجل مطلع وشاهد والولى و النصير».

وكانت سارة نخلة، قد كشفت مؤخرًا على حصولها على حكم بالبراءة للمرة الثانية من الحكم في قضية ضرب حماتها.