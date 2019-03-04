بسبب تصوير العروس.. بلقيس تعرض أغرب موقف في حفل زفاف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لموقف محرج في أحد حفلات الزفاف التي أحيتها لصالح إحدى العائلات السعودية بالرياض، وقررت مشاركة كواليسه مع محبيها بمقطع فيديو طريف.

بلقيس نشرت فيديو من أجواء حفل الزفاف، ظهرت فيه تغني في انسجام كبير، وإذا فجأة، تظهر يد امرأة إلى جانبها، وهو الأمر الذي أربكها أثناء الغناء، حيث كشفت المطربة اليمينة سر هذه اليد في تعليق كتبت فيه: «لما تندمجين بالغنا وتجيك وحدة من بنات الأمن تخرب لك أوم الفيديو علشان تمنع تصوير المعازيم للعروس في القاعة اكثر فيديو قتلني ضحك.. البنت اللي خربت الفيديو اقولها روحي الله يزوجك وجعلك بتوائم».

من ناحية أخرى، تجهز بلقيس لحفل غنائي ضخم تحييه للنساء فقط في مدينة أبوظبي يوم 21 مارس المقبل بمدينة الألعاب المائية.

يُذكر أن كليب «أهلاً ماما» كان آخر ما طرحته بلقيس، والأغنية ن كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري، وقد حقق الفيديو فى أقل من 24 ساعة ربع مليون مشاهدة، حيث كشفت فيه الفنانة الشابة لأول مرة عن وجه مولودها الأول «تركي» الذي وضعته يوم 12 مايو 2018.