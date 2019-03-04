نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها على مسرح المجاز بالإمارات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الشارقة بالإمارات علي مسرح المجاز.

نوال الزغبي، أطلت علي جمهورها بفستان أزرق طويل لامع، وزينته بالمجوهرات، من تصميم نديم صديحة، ويصل سعره إلى 6000 دولار أمريكي، وخطفت الأنظار بأناقتها التي تتميز بها.

وافتتحت نوال الزغبي، الحفل بأحدث أغانيها “كده باي”، كما قدمت باقة مميزة من افضل أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد أغانيها.

وشارك نوال الزغبي في الحفل، الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي عبر عن حبه لها في كواليس الحفل، وطلب من المصورين التقاط صور لهما.

الفنانة اللبنانية طرحت مؤخرا ألبوم “كده باي”، ويتضمن 10 أغنيات من بينهما 7 باللهجة المصرية، 2 باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية، كما تعاونت مع عدد كبير من الشعراء منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، ونديم الشاعري.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبى كان عام 2015 بعنوان “مش مسامحة”، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغانى السنجل، بينما كان آخر أغانيها المفردة “برج الحمل” التي طرحتها نهاية العام الماضى.