مادلين مطر تستعرض رشاقتها في جلسة تصوير خضراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية مادلين مطر بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها بصور شاركتها مع متابعيها عبر انستجرام.

مادلين ظهرت بفستان أخضر، جمعت فيه بين الإثارة والأناقة، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها الأشقر بشكل زادها جاذبية، كما تزينت بماكياج أبرز جمال عينيها، وهي الطلّة التي تفاعل معها الفانز بتعليقات تغزلوا فيها بجمال وأناقة الفنانة عبر تعليقات تجاوزت الخطوط الحمراء، ومن أبرزها: «جمالك فتّان»، «الأخضر يليق بك»، «أشيك وأجمل طلة رأيتها في حياتي»، «جمالك من علامات السعادة».

من ناحية أخرى، طرحت مادلين مطر مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «خانوني» باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان نور الزين وتوزيع حسام الدين، كما اطلقت أغنية اهدتها لأهل فلسطين، وخاصة المناضلة عهد التميمي، بعنوان «يا عيد» توزيع وتسجيل ايلي سابا، ومن إخراج غسان غساني.

يُذكر أن مادلين مطر تجهز للعودة إلى التمثيل بعمل درامي لم تكشف عن تفاصيله، حيث سبق وشاركت الفنانة اللبنانية في فيلمين، هما «آخر كلام»، و«مهمة في فيلم قديم».