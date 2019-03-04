لماذا لم تحضر بيرين سات حفل زفاف صديقتها هازال كايا؟.. العروس تكشف السبب الحقيقي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم «فريحة» بزفافها على الفنان والمخرج التركي علي التاي في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، حضره عدد كبير من نجوم الفن الأتراك.
وكان اللافت خلال الحفل عدم حضور صديقتها في الوسط الفني النجمة بيرين سات، والتي شاركتها بطولة مسلسل «العشق الممنوع»، وردد البعض أن علاقتهما المتوترة في المسلسل هي نفسها في الطبيعة.
هازال كايا، ردت على هذه الأخبار خلال مشاركتها في حفل «بيبي شاور» الخاص بالنجمة سنيام أوزتورك، مؤكدة أن عدم حضور بيرين سات حفل زفافها ليس أمر متعمد كما أشيع، مشيرة إلى أن العديد من أصدقائها لم يستطيعوا حضور حفل الزفاف نظرًا لانشغالهم بأعمال، إلا أن الإعلام ركز فقط على عدم حضور بيرين سات.
وأضافت هازال كايا، أنها هي وبيرين سات لم يكن لديهما الوقت الكافي لكي يتعرفا على بعضهما بشكل أكبر خلال عملهما سويًا، كما أن علاقتهما ليست مثل بطلتي مسلسل «العشق الممنوع».
من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز.
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