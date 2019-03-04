بعد 20 سنة حُب.. إيما بانتون تقرر الزواج من صديقها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت المغنية البريطانية الحسناء، والعضو السابق في فريق البوب البريطاني النسائي “سبايس جيرلز”، إيما بانتون، الزواج من حبيبها جيد جونز، أخيرا، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على ارتباطهما.

ومن جانبها أفادت جريدة “ذا ميرور” البريطانية الشعبية على موقعها الإلكتروني، يوم الأحد، 3 مارس، بأن إيما 43 عاما، ستتزوج من صديقها ووالد ابنيها، المغني الإنجليزي الذي تحول إلى طاه، جيد 40 عاما، في مجلس بلدية أولد ماريلبون، بلندن.

وأوضحت الجريدة أن النجمة الشهيرة شوهدت متجهة إلى مكتب تسجيل انفيلد في شمال لندن، حيث قدمت هي وحبيبها إشعارا يفيد برغبتهما في الزواج، وهو ما يعني أنهما لديهما الآن 12 شهرا من أجل إتمام مراسم الزواج رسميا.

وكانت إيما بانتون، قد ولدت في 21 يناير 1976 وهي مغنية بوب إنجليزية وكاتبة أغاني وممثلة، وبونتون معروفة كعضوة ناجحة في فرقة فتيات التوابل التي انطلقت في التسعينات، وكانت تلقب بـ “التبولة الطفلة” بما أنها أصغر عضوة في الفرقة، وكانت تلبس العديد من الملابس المدهشة والتي تشابه إلى حد بعيد ملابس دمى الأطفال

والجدير بالذكر أنه قد تمت خطبة الحبيبين، وهما أم وأب لطفلين، بو 11 عاما وتيت 7 أعوام - في يناير 2011.