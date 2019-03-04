بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قرر القائمون على راديو bbc 2، منع بث أغنيات ملك البوب وأسطورة الغناء الراحل مايكل جاكسون، وذلك على خلفية الإتهامات التي وجهت للنجم العالمي الراحل بعد عرض فيلم Leaving Neverland وما تلى عرضه من ظهور لضحايا جدد يتهمون فيها مايكل جاكسون بالتحرش الجنسي بهم.

وكان الفيلم الوثائقى Leaving Neverland قد عرض ضمن فعاليات مهرجان “Sundance Film Festival” والعمل يتهم جاكسون بشكل واضح بالتحرش جنسيًا بالأطفال، وبمجرد عرضه بالمهرجان أكد عدد من النقاد الفنيين أن العمل يحتوى على عدد من التفاصيل المزعجة أكثر ما تخيله الكثيرون.

وعلى جانب أخر، أقدم ورثة ملك البوب الأمريكى الراحل مايكل جاكسون، على الدفاع عنه بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير، والذى يعرض حياته الجنسية ويتهمه بالتحرش بالأطفال.

ودشن تاج جاكسون، ابن شقيق ملك البوب الراحل، حملة جديدة للدفاع عنه، والاتفاق مع شركة حافلات لندن على عرض صورة عمه على الحافلات وكتابة كلمة بريء، فى إشارة إلى الحملة الممنهجة لتشويه سمعته.

كما ظهرت اللافتات التى تدعم براءة مايكل جاكسون على الحافلات الحمراء الشهيرة فى مدينة لندن الإنجليزية، بعد الاتفاق الذى ابرمه ابن شقيقة مع الشركة فى الترويج للحملة المضادة، وبدأت الحملة عن طريق الصفحة التى انشأها “تاج” عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لجمع التبرعات من أجل حملة إعلانات تدعم براءة عمه من تهم التحرش بالأطفال بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير.