ليوناردو ديكابريو يشارك في حملة للدفاع عن الغابات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالرغم من انشغال النجم الأمريكي ليوناردو ديكابريو، حاليا بتصوير فيلمه المقبل، الا أن عمله الفنى لا يعطله عن دوره كناشط بيئى ومناهض لحقوق الحيوانات، والبيئة وخاصة أنه يعد عضوا نشطا جداً فى هذا المجال.

ويواصل النجم الأمريكي، دعم المبادرات البيئية، وكان من آخرها حماية الغابات المطيرة المهددة بالانقراض، حيث زيادة نسب الكربون فى الهواء.

وحث النجم الهوليودى جمهوره تلك المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الإنضمام إلى حملة مؤسسة “Stella McCartney” والتى طالبت المواطنين بزرع شجرة وإهدائها إلى الأصدقاء والأحباء، والتدوين عبر هاشتاج #THERESHEGROWS.

وأكد النجم العالمى البالغ من العمر 44 عاما، أنه يجب حماية النظام البيئى من أجل السعادة والرفاهية فى أوطاننا، حيث زيادة التأثيرات القوية على المناخ، ووجود كميات هائلة من الكربون.

ودعا ليوناردو ديكابريو إلى الانضمام لأحد المؤسسات غير الهادفة للربح، لحماية الطبيعة حيث التبرع بشجرة والتدوين عبر هاشتاج #THERESHEGROWS، وذلك بهدف المساعدة فى رفع الوعى عن الغابات المطيرة القديمة المهددة بالانقراض.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي، يقدم الدعم بكل أشكاله الممكنة لأى جهود تسعى للحفاظ عن البيئة وحقوق الحيوانات خاصة تلك المهددة بالانقراض، وفى هذا الشأن حرص على تحذير وتوعية متابعيه حول الخطر والتهديد الذى تواجهه الدببة القطبية بسبب قيام إحدى الشركات بعمل اختبار نفط زلزالى فى موطن الدب الأساسى أوائل ديسمبر القادم، مطالبا إياهم بالدخول على موقع الشركة ومطالبتهم بالبعد عن القطب الشمالى، بالإضافة إلى اطلاع أصدقائهم ليتأكدوا أنهم يتخذون خطوة فى حماية الدببة القطبية أيضاً.