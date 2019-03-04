بعد خيانته لها .. كلوي كاردشيان توجه رسالة قاسية لحبيبها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تمر نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، بظروف نفسية صعبة خلال الفترة الحالية، وذلك على خلفية الخيانة التي تعرضت لها من حبيبها.

ووجهت النجمة العالمية، اللوم لحبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون، على خيانته له مع إحدى صديقات عائلتها عارضة الأزياء جوردن وودز.

وغردت كلوي كاردشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: كان أسبوعا صعبا وأعلم أن الجميع يشعر بالأذى عند السماع عن هذا مثلي، وأنا قلت أشياءً كان لابد علي أن لا أصرح بها، حقا تريستان أنت خنتني وأهنتني ولكن الصدمة ليست كالمرة الأولى.

وأضافت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما قائلة: والأصعب والذي يجعلني أتوجع بشدة أن الخيانة كانت مع شخصية قريبة مني اعتبرتها وعاملتها كشقيقتي الصغيرة، ولكن جوردن لن ألوم عليكِ لأنكِ دمرتِ عائلتي، إنها غلطة تريستان.

واختتمت كلوي كاردشيان تغريداتها قائلة: عليَّ أن أستمر مع عائلتي وأحمد ربي على الصحة والعائلة وابنتي الجميلة ترو”.

وكان موقع Tmz الأمريكي المعني بأخبار المشاهير قد نشر فيديو مسربا لطومسون وهو يخون كلوي أثناء فترة حملها في ابنتها ترو مع سيدتين، ولكنها سامحته على تلك الواقعة.