النجم التركي ميرت فرات وزوجته في مغامرة بأدغال أفريقيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم التركي ميرت فرات وزوجته أديل فرات إلى جنوب إفريقيا في رحلة سياحية، يتخللها بعض الأنشطة الاجتماعية الفنان الوسيم.

ميرت حرص على مشاركة الفانز أجواء رحلته بصور طريفة، أبرزها، كانت زيارته لإحدى الغابات المفتوحة، والتي اقترب فيها من أشبال الأسود، كما التقط صورة تذكارية مع زوجته، وظهر في الخلفية، مجموعة كبيرة من البطاريق، حيث تمنى الفانز للزوجين رحلة ممتعة.

يُذكر أن ميرت فرات احتفل بزفافه على أديل سبتمبر الماضي، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم تركيا بالإضافة لأصدقاء وأسرتي العروسين، وذلك بعد فترة خطبة قصيرة استمرت لشهرين فقط، حيث دخل ميرت في علاقة عاطفية مع أديل بعد شهور على انفصاله عن الفنانة التركية هاندة دوغان ديمير، في الوقت الذي سبق وارتبطت فيه أديل فرات بعدة علاقات عاطفية بمشاهير من المجتمع التركي، أبرزهم، النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، لاعب كرة القدم أردا توران، وكان آخرهم النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم».

من ناحية أخرى، عُرض لميرت فرات مؤخراً مسلسل «جرائم صغيرة» الذي يشارك في بطولته أمام جوكتشا بهادر و اسليهان غوربوز و تولين أوزان وبادي ابشجيل.