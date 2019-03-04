كاثرين زيتا جونز تتفوق على ابنتها في الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كاثرين زيتا جونز بإطلالة حملت طابع الأناقة بشكل كبير خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية في ولاية نيويورك الأمريكية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عامًا، ظهرت بفستان نبيتي طويل مصنوع من قماش القطيفة ومكشوف من الساق برفقة ابنها ديلان البالغ من العمر 18 عاما وابنتها كاريس التي تبلغ من العمر 15 عامًا من زوجها النجم الأمريكي مايكل دوجلاس، واللافت أن كاثرين بدت أكثر جمالًا من ابنتها.

وحصلت النجمة العالمية ذات الأصول البريطانية على تكريم خلال الحفل، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جماعية مع ضيوف الحفل.

وعلى جانب أخر، احتفلت كاثرين زيتا جونز، بعيد زواجها الـ18 من مايكل دوجلاس، مؤخرا، حيث يعدان من أشهر ثنائيات هوليوود، كما أن علاقتهما من أنجح العلاقات الزوجية طويلة الأمد، وعلى الرغم من مرور نحو 18 عاما على زواجهما يبدو أن علاقتهما لاتزال في أوج مجدها.

وشاركت النجمة العالمية متابعيها بصورة رومانسية تجمعها بزوجها مايكل دوجلاس عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram وهو يهمس إليها وعلقت على الصورة 18 عاما.