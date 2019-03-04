بعد تكريمها في مهرجان شرم الشيخ.. هالة صدقي: سعيدة بتكريمي من عائلتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

عبرت الفنانة المصرية هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وقالت أثناء تكريمها إنها عشقت الفن من مشاهدتها للفنانة سعاد حسني، والتي كانت سبباً أيضاً في ظهورها كفنانة، و بالصدفة أيضاً يتم تكريمها في دورة المهرجان التي تحمل إسمها.

هالة صدقي أكدت أن هذا التكريم بمثابة تكريم لها في بيتها، لأنها تتواجد في مهرجان شرم الشيخ أكثر من تواجدها في أي مهرجان أخر، متوجهة بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه المتتالي للمهرجان.

الفنانة المصرية أضافت مازحة أنها بالرغم من سعادتها بالتكريم وسط عائلتها إلا أنها حزينة لأنها لن تكون فنانة صاعدة بعد الآن، ثم أهدت تكريمها لوالدتها والفنانة شويكار.

وكان قد اقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس، مساء السبت 2 مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حفل الافتتاح شهد حضور كل من الفنانة إسعاد يونس، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة هالة صدقي، والفنانة عبير صبري، والفنانة ألفت عمر، والفنان محود قابيل، والمخرج مجدي أحمد علي.

كما حضر الفنان لطفي لبيب، والمخرج هاني لاشين، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمرو عابدين، ومحسن منصور، والفنان أحمد وفيق، والفنانة مادلين طبر، وغيرهم.

وقد تم خلال الحفل تكريم كل من الفنانة هالة صدقي، والفنان لطفي لبيب، عن مجمل أعمالهما الفنية، وأحيت حفل الافتتاح المغنية العالمية “ديلارا كازيموفا”، التي وصلت إلى شرم الشيخ مساء الجمعة من دولة أذربيجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان 58 فيلم من 26 دولة أسيوية، وسيتم أيضا استضافة عدد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل السينمائية مع الضيوف من جميع أنحاء القارة.