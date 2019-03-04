"الزغبي والمهندس" يختتمان أمسيات المجاز الغنائية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتم الفنانان نوال الزغبي وماجد المهندس الأمسيات الغنائية التي احتضنها مسرح المجاز، في حفلٍ حاشد كامل العدد تميّز بأجوائه الحماسية والطربية.

الزغبي

واستهلّت "الزغبي" الحفل بتوليفة متميّزة من أغنياتها القديمة والجديدة التي استقبلها الجمهور بتصفيقٍ حار. وتألقت بأغنية "صبح صبح" من ألبومها الأخير "كدة باي" الذي أطلقته في بداية العام الجاري.

وتابعت بتقديم الأغاني، بعد أن توجّهت بتحية إلى جمهور إمارة الشارقة وإدارة مسرح المجاز على استضافتها ضمن الأمسيات الغنائية التي يحتضنها، لتُكمِل بـ"روحي يا روحي" و"بيلبقلك" ثم "ميدلي" جمعت به عدة أغان مثل ما "اندم عليك"، و"ناسيني ليه"، وقدمت أيضاً "عينيك كدابين"، و"الليالي".

وعادت إلى الماضي بأغنية " مين حبيبي أنا" التي غنتها في بدايتها مع الفنان وائل كفوري، لتقدمها للجمهور بإحساس كبير رغم مرور ما يناهز الربع قرن على إطلاقها. ثم أشعلت المدرجات بأغنية "عالعين موليتين" للفنانة الكبيرة سميرة توفيق، وودعت الجمهور على إيقاع جديدها "محاية" و"كدة باي".



المهندس

واعتلى الفنان ماجد المهندس خشبة المسرح وسط صيحات الجمهوره وترحيبه الودّي. مستهلاً وصلته بأغنية "الله لا يرحمني منك"، الذي تقاسم غناءها مع الجمهور، ليوجه بعدها تحية محبة للشارقة وجمهورها وإدارة مسرح المجاز على استضافته على خشبة المسرح الذي وصفه بالأخاذ والعريق.



وأشعل الأمسية بأغنية "أنا بليّاك" ثم "تناديك" التي لاقت أصداء كبيرة من الجمهور، ليتبعها بأغنية "بدون أسماء"، ثم راح يحاكي الوطن بـ"حبيبي من أهل بغداد" وسط تفاعل المدرجات على إيقاعاتها التي توشّحت باللحن العراقي الأصيل.



وتابع بـ"عطشان"، و"آخ قلبي"، و"انا بالقوة نسيت"، تبعها بـ"هدوء" ثم قدّم الموال الذ انتظره الجمهور طويلاً "كون يمّك". وبعد أغنية على مودك، اختتم المهندس آخر سهرات المجاز برائعته "جنّة جنّة".

هذا وكرّم المدير التنفيذي لمسرح المجاز طارق علاي الفنانين تقديراً لمشاركتهما في الحفل، وأدائهما وحضورهما المتميز. علماً أن إدارة المسرح نظمت لقاءً تذكارياً حصل خلاله الزوار على توقيع الفنانين، والتقطوا معهما الصور التذكارية.

