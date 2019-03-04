"نتفلكس" تعرض مسلسل عادل إمام

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأت شبكة نتفلكس بعرض مسلسل "عوالم خفية" للفنان عادل إمام وهو العمل الدرامي الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم بشرى، ورانيا فريد شوقي.
وأصبح المسلسل متاحاً كاملاً اعتباراً من يوم أمس ليكون أحدث الأعمال الدرامية المصرية المعروضة على الشبكة العالمية التي سبق وعرضت مجموعةً من الأعمال التليفزيونية منها "جراند اوتيل".
يشار إلى أن بعض المنتجين المصريين يتجهون لتسويق أعمالهم عبر "نتفلكس" بعد عرضها تليفزيونياً خلال الفترة الأخيرة، علماً بأن هذه الأعمال تتواجد أيضا عبر "YouTube".
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