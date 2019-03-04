شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان زوجة محسن محى الدين فى "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة نورهان خلال أحداث مسلسل "قمر هادى" دور زوجة الفنان محسن محى الدين الذى يظهر فى شخصية شقيق بطل العمل هانى سلامة خلال الأحداث، وتدخل فى صراعات مع هانى سلامة تكشفها الحلقات فى المسلسل.

"قمر هادى" تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه رمضان 2019، يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، وتدور أحداثه فى إطار غامض ومشوق.

وفى سياق متصل تصور نورهان حالياً مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان أيضاً، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، محمود البزاوى، كوكى، إدوارد، يسرا المسعودى، سلمى حسن وعدد آخر من الفنانين الشباب.