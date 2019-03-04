شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنتهى من تصوير الأسبوع الأول لها فى مسلسل "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة حلا شيحة من تصوير حوالى أسبوع ضمن أحداث مسلسل "زلزال" والذى يعيدها إلى التمثيل بعد فترة غياب كبيرة وتشارك فى بطولته مع الفنان محمد رمضان وإنتاج شركة سينرجى وإخراج إبراهيم فخر، حيث تجسد فتاة شعبية خلال الأحداث، لتتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى يتناولها المسلسل وهى فترة التسعينات.

ومن ناحية أخرى يكثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير الفترة الأولى من المسلسل فى الديكورات المخصصة للعمل، حيث صور عدد من المشاهد داخل ديكور الحارة بشبرامنت.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.