بلقيس فتحي تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لجلسة تصوير جديدة، عقب إحيائها حفل زفاف إحدى العائلات السعودية. ونشرت "بلقيس" مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون من تصميم ريان باشا. وأحيت بلقيس مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة السعودية وسط حضور حشد كبير من جمهورها.​

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