كندة علوش وطفلتها حياة على غلاف مجلة Enigma بمناسبة عيد الام

كندة علوش وطفلتها حياة

اختارت مجلة enigma الفنانة السورية كندة علوش لتكون نجمة غلاف عددها لشهر مارس، الذي تحتفل فيه بعيد الأم، والذي حمل عنوانا رئيسيا “الأم المودرن”.

ظهرت كندة في صورة غلاف المجلة، وهى تحتضن ابنتها “حياة”، كنموذج للأم الحديثة التي لا يمنعها عملها مهما كان صعبا عن أمومتها ورعايتها لأطفالها.