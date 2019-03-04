شكرا لقرائتكم خبر عن في يومين .. 10 مليون دولار لفيلم A Madea Family Funeral بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الكوميديا والعائلة A Madea Family Funeral الذى طرح يوم 1 مارس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الان، إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 10 مليون دولار، ومن المقرر أن يصل إلى العديد من البلدان حول العالم خلال هذا الشهر.
فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيرى، كورتنى بوريل، باتريس جميل، كاسى ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، الفيلم من إخراج وتأليف تايلر بيرى.
ويدور الفيلم الكوميدى حول لم الشمل العائلى البهيج الذى يصبح كابوساً مروّعاً مثل ماديا، وتسافر العائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.
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