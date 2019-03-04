عابد فهد يحتفل بوسام الثقافة والعلوم من فلسطين: "شرف كبير لي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
احتفل الفنان السوري عابد فهد، بمنحه وسام الثقافة والعلوم من دولة فلسطين تكريمًا له على مسيرته الفنية.
ونشر عابد صورة له بالوسام عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "نيل وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق من دولة فلسطين، شرف كبير لي"، ولاقى تكريم عابد تهنئة الآلاف من متابعيه ومباركتهم.
يذكر أن عابد فهد قدم العديد من الأعمال التليفزيونية السورية والتي كانت سببًا في شهرته على مستوى الوطن العربي، ومن أبرز أعماله "أنا القدس" عام 2010، "مريم" 2012، "قلم حمرة" 2014، "24 قيراط" 2015، كما يواصل تصوير عدد من المسلسلات منها "دقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب" على أن يتم الإعلان عن ميعاد عرضهما على القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.
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