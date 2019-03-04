إطلالة لطيفة السوداء وسيلفي هيدي كرم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 من لقطات هؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سيلفي هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة، حازت على إعجاب جمهورها.

لطيفة بالكاجوال

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" و"إنستجرام"، صورة جديدة، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

ماريتا الحلاني وشقيقها

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بشقيقها "الوليد".

لقاء الخميسي رشيقة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة استعرضت بها رشاقتها. وكانت ترتدي فستانًا أسود اللون.

أسما منير وزوجها

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نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جمعتها بزوجها الفنان محمود حجازي.

نجوى كرم بجيب مطرزة بالورود

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتديةً "جيب" جلد مطرزة بالورود.

هنادي مهني وياسمين صبري

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنى، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بالفنانة ياسمين صبري، من كواليس مسلسل "حكايتي".

نسرين طافش أنيقة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتديةً ملابس سوداء اللون أنيقة.

لوجين عمران بإطلالة جذابة

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتديةً فستانًا أزرق اللون جذاب.

كارول سماحة في إسطنبول

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة من مدينة إسطنبول التركية.