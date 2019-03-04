النشرة الفنية| ياسر جلال في وسط البلد وتامر عبد المنعم رئيسًا لقصر السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقدت الفنانة أنغام مع المنتج تامر مرسي على غناء مقدمة أحد المسلسلات التي تتولى شركته "سينرجي" إنتاجها، والمقرر عرضها في رمضان المُقبل. إليكم التفاصيل:

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