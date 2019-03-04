هاني شاكر يهنئ الزمالك بعد فوزه على نظيره الأنجولي: "فرحتوا قلوب الملايين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص الفنان هاني شاكر على تهنئة الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، عقب الفوز على نادي بترو أتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا "الكونفدرالية".

ونشر هاني تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق: "ألف مبروك لرجال الزمالك هذا الفوز الكبير والهام للاستمرار في المنافسة على لقب الكونفدرالية ومبروك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الإدارة الأكثر من رائع وإلى الأمام دائمًا لتفرحوا قلوب الملايين".

