دواين جونسون يحتفل بتصدر فيلمه الجديد شباك التذاكر في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل النجم الأمريكي، دواين ذا روك جونسون، بتصدر أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الكوميديا والسيرة الذاتية "Fighting with my Family" شباك التذاكر في المملكة المتحدة، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وجه فيه الشكر لجمهوره في المملكة.

وعلق ذا روك على الفيديو: "رقم واحد في المملكة المتحدة، شكرًا للبريطانيين كونك السبب في نجاح الفيلم هناك، وكنا شغوفين للغاية بشأن هذا المشروع ولم نصدق أنه سيحقق كل هذا النجاح، والفيلم حقق أيضًا نجاحًا مقبولاً بشباك التذاكر الأمريكي أملاً في المزيد من الإيرادات".

والفيلم من نوعية الأفلام المستقلة وتدور أحداثه حول مصارع سابق وعائلته، يقوم بعدد من العروض بعدد من الولايات الأمريكية، بينما يحلم أطفاله بالدخول لعالم المصارعين المحترفين، ويشارك ذا روك البطولة فلورانس بوج، لينا هيدي، فينس فون، جاك لودين. وهو عمل مقرر طرحه تجاريًا منتصف فبراير المقبل.

يذكر أن ذا روك يقوم ببطولة عدد من البطولات السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم المغامرات خاصته "Jumanji" والمقرر طرحه نهاية العام الجاري، إلى جانب فيلم "Hobbs & Shaw" والذي يشاركه البطولة النجم جيسون ستاثام والمقرر طرحه مطلع شهر أغسطس المقبل.