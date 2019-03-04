شاهد.. أصالة: طلبت الجنسية المصرية كنوع من المجاملة

كشفت المطربة أصالة ، عن سبب الهجوم الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

وأكدت"أصالة" في مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية"المذاع علي فضائية " إم

بي سي مصر"، أنها تعرضت للهجوم لطلبها الحصول علي الحنسية المصرية ، الأمر الذي إعتبرهالبعض عدم إعتزاز بالجنسية السورية و البحرينية التي أحملهما.

وأوضحت "أصالة"، أنها قالت هذا الأمر كنوع من المجاملة،مشيرة إلي انه يوجد شخصية مشهورة وراء الهجوم الذي تعرضت له .

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