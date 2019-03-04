شاهد.. أحمد فريد يعلن إنضمامه إلي "فالنتينو" عادل إمام

أعلن الفنان أحمد فريد عن انضمامه إلي مسلسل "فالنتينو"، مع الفنان عادل إمام، الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور

"إنستجرام".

وكتب فريد عبر حسابه: "بسْم الله توكلت علي الله .. مسلسل ڤلانتينو مع الزعيم عادل إمام .. رمضان2019.. إخراج رامي امام

.. ومن تأليف ايمن بهجت قمر .. دعواتكم".يذكر أن مسلسل "فالنتينو"، تدور أحداثه حول شخصية "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.