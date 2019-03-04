تكريم سيدة المسرح سميحة أيوب

انطلق، مهرجان الشروق الرابع، لإبداعات طلاب الإعلام، والمنظم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم الفن وعلى راسهم الفنانة سميحة ايوب سيدة المسرح العربي، والفنانة مديحة حمدي، والمخرجين مجدي أبو عميرة، وعمرو عابدين، وسامح الشوادي، والسيناريست مجدي صابر والدكتوة نسرين عبد العزيز مؤلفة كتاب "سيدة المسرح سميحة ايوب".

وأعلن المهرجان تفاصيل الدورة الرابعة من المهرجان، والتي يشارك بيه 37 قسمًا ومعهدًا وكليةً للإعلام بالجامعات المصرية والعربية ويتسابق في المهرجان شباب المبدعين في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بأكثر من 116 مشروع تخرج تضمّ الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية،

والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، والحملات الإعلامية، والإعلانات الإذاعية والتليفزيونية، والجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية.

وكرمت ادارة المهرجان سيدة المسرح العربي سميحة ايوب، والتي تحل ايضا ضيف شرف للمهرجان هذا العام، والتي عبرت عن سعادتها البالغة بتكريمها بهذا المهرجان لافته إلى ان مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام، اثبت نجاحًا كبيرًا خلا الدورات السابقة. كما يشهد المهرجان عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل الإعلامي يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين.

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ويذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان شهدت تكريم

الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وتسلمها عنه المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بالصندوق. كما تم تكريم كل من الدكتورة هالة فاروق، الدكتور إبراهيم ابو ذكري، الدكتورة مني مراد، الدكتورة ماجي الحلواني، الدكتورة ابتسام الجندي، الدكتور يوسف الملاخ، الدكتورة هبة شاهين، الدكتور مرعي مدكور، الدكتور محمد هندية.

كما تم تكريم لجان المهرجان وهم الدكتورة سهير صالح، الدكتورة إلهام يونس، المخرج سامح الشوادي، الإعلامية فاتن التهامي، الناقد مجدي عبد العزيز، الدكتورة نيفين الكيلاني، المخرج عمرو عابدين، الإعلامية فاطمة شعراوي، ومصصم درع المهرجان عادل بدر.

واما عن كتاب "سيدةالمسرح العربي سميحة ايوب"، والتي اعدته الدكتورة نسرين عبدالعزيز أستاذة قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد، يضم السيرة الذاتيه لحياة الفنانة، واهم المحطات الفنية بالمسرح العربي.