شاهد.. لحظه تكريم عابد فهد بفلسطين ومنحه وسام الثقافة والعلوم والفنون

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عبر الفنان السوري عابد فهد عن سعادته بعد تكريمه ونيله وسام الثقافة والعلوم والفنون من فلسطين، وشارك جمهوره بصورة له أثناء التكريم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقعتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق فهد علي الصوره قائلًا: "نيل وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق من دولة فلسطين شرف كبير لي"،
جدير بالذكر أن " وسام الثقافة والعلوم والفنون" يعد من أرفع الأوسمة الفلسطينية وتمنح للقامات الفكرية والأدبية والثقافية، التي تدافع بعدالة إنسانية عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
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