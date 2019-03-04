بعد فوز الزمالك.. هاني شاكر يوجه رسالة لجمهوره

وجه النجم هاني شاكر رسالة لجمهور و مجلس إدارة نادي الزمالك، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "ألف مبروك لرجال الزمالك هذا الفوز الكبير والهام للاستمرار في المنافسة علي لقب الكونفيدرالية و مبروك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الإدارة الأكثر من رائع و الي الإمام دائما لتفرحوا قلوب الملايين".
يذكر أن المطرب هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "خنت نفسي"، و هي من كلمات دسوقي فتحي، و ألحان محمد ضياء، كما حازت الأغنية علي إعجاب الكثير من جمهوره.
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