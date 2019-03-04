أجمل الأصوات تجتمع على "الترابيزة" فى حفل "ميوزيكانتى"

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عاشت ساقية عبد المنعم الصاوى تجربة غنائية جديدة من نوعها، قدمها مشروع "ميوزيكانتى" للموزع محمد العشى، وهو عرض غنائى مسرحى بعنوان "الترابيزة" وهى فكرة جديدة للمسرح الغنائى بتوزيع أوركسترالى سيمفونى بالاشتراك مع مجموعة متميزة من المطربين وبقيادة المايسترو ناجى أنس. جمع الحفل بين الموسيقى والأداءالتمثيلى لكل من مغنيى الفريق، ويهدف هذا العرض إلى انعكاس مشاعر إنسانية وعاطفية مختلفة قدمها الفريق على المسرح.
غنى فى الحفل كل من الفنان رامى رفعت نجم برنامج "صوت الحياة"، والمطربة نهى حافظ ومحمد خلف وأحمد الهاشمى
قدم الفريق الذى تنوع على المسرح من عازفين ومغنيين مجموعة من الأغنيات اختلفت مواضيعها وأحاسيسها أيضًا ومنها "يوم شتوى" – وهى الأغنية الدعائية لحفل ترابيزة – "أنا الحكاية" و"معقولة" و"كانت أجمل بنت" و"بروفايله" و"بيتكلم" و"الحالمين".
يهدف مشروع "ميوزيكانتى" لإعادة توزيع أعمال فنية خالدة برؤية عصرية.
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