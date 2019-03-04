كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مشاركته في "Arab Got Talent".. صلاح عبدالمجيد يستعد لدراما رمضان 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفنان الشاب صلاح عبدالمجيد، للمشاركة في مسلسل خليجي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2019.

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ومن المنتظر أن يبدأ "عبدالمجيد" تصوير مشاهده نهاية الأسبوع الجاري، وتم اختياره للعمل ضمن عدد من الشباب الذين حققوا شهرة واسعة في الوطن العربي عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيه مليون متابع على "انستجرام" وحققت فيديوهاته الساخرة مشاهدات عالية.

جدير بالذكر أن صلاح عبدالمجيد، ممثل شاب بحريني يقدم فيديوهات ساخرة على مواقع "التواصل الإجتماعي" بعد أن حقق شهرة كبيرة من خلال مشاركته في برنامج "Arab Got Talent" وذاع صيته في الخليج العربي.