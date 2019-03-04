بوتفليقة يترشح رسميا لولاية خامسة!

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة ترشحه للانتخابات، الأحد، تعهده بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام لا يكون مرشحا فيها. وذكر أن “الانتخابات الرئاسية المبكرة ستعتمد أجندة الحوار الوطني”.

وقدم مدير حملة بوتفليقة، أوراق ترشح الرئيس الجزائري، رسميا. وأعلن زعلان رسالة بوتفليقة في بيان تلفزيوني، ونقل رسالته إلى الجزائريين.

وتعهد بوتفليقة، في رسالته بـ “مراجعة القانون الانتخابي وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات”، وتنفيذ “سياسات عاجلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش”.

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وشدد على أن “الجزائر بحاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار”. وتابع: “لن أترك أي قوة تحيد بمصير البلاد وثرواتها عن مسارها لصالح فئة معينة”.

وتعهد بوتفليقة تعهد بتعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال في رسالة ترشحه إن “الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة”.

وأشار بوتفليقة في رسالة ترشحه إلى “تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد”.

ونوه بوتفليقة بـ”التعامل المهني الأمني مع المتظاهرين”، وأثنى على “التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة”. كما أشاد بأداء الجيش في التعامل مع المتظاهرين.

وقال: “حظيت بدعم ملايين الجزائريين الذين ساهموا بجمع التوقيعات”. وأوضح أن “الشباب المتظاهر عبر عن قلقه المشروع تجاه الريبة والشكوك”.

وذكر أنه مصمم على الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في نظام الحكم.