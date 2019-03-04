شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أولى ليالى مسرحية أشرف عبد الباقى جريما فى المعادى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجم أشرف عبد الباقى أولى ايام عروض فرقته الجديدة مساء الأحد، والتى تقدم" مسرحية كلها غلط جريما فى المعادي" ، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافى ببورسعيد.

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و بدأ عبد الباقى وفرقته الجديدة أولى ليالى العرض رافعين لافتة "كامل العدد"، والتى ستستمر حتى يوم الجمعة 8 مارس المقبل ببورسعيد، ثم العودة مجددا لاستكمال العروض بمسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما فى المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.