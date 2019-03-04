شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى يصور باقى مشاهده فى "الواد سيد الشحات" بعد عودته من شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان لطفى لبيب باقى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" مع النجم أحمد فهمى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عودته من شرم الشيخ، حيث يتواجد هناك لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسوية وتم تكريمه فى حفل الافتتاح

ويشارك لطفى لبيب فى "الواد سيد الشحات" كضيف شرف خلال حلقتين من العمل الذى يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة.

ويعرض حاليا لطفى لبيب فيلم "عمر خريستو" فى السينمات، بطولة دومنيك حورانى، أحمد التهامى، أحمد السلكاوى، وآخرون، تأليف عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإخراج سيف يوسف.

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