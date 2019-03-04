شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "قصة حب" رامى عياش يطرح أغنية "وصفولى عيونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش، أغنية جديدة، تحمل اسم "وصفولى عيونك" على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" ويتم طرحها غدًا على جميع المتاجر الإلكترونية.

أغنية "وصفولى عيونك" من كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" الذى يشمل 10 أغانى مختلفة بها العديد من المفاجآت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية ويتم طرحه قريبًا.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفنى ، نظرًا لتألق رامى القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها .

وتقول كلمات الأغنية "وصفولى عيونك تداوينى تداوينى طمنت قلبى وسنينى وسنينى لو تبعد ثانيه أتوه فى الدنيا يوحشنى لقاك أنا إيه لولاك أنا إيه لولاك".

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رامى طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.