شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الأعمال الموسيقية..اسمع أحلى 5 أغانى من فيلم La La Land والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الكثير من مشاهدى الأفلام الموسيقية في حب فيلم La La Land، الذى طرح فى دور العرض يوم 9 ديسمبر من عام 2016، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى حولى الـ 500 مليون دولار أمريكى.

"La La Land" فيلم كوميدى موسيقى تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والرومانسية حول رحلة فتاة تدعى "ميا" تسعى لتحقيق حلمها بالشهرة فى لوس أنجلوس، وتقابل "سباستيان" وهو عازف بيانو وتقع فى حبه، لكن علاقتها به تجعلها تواجه العديد من المشكلات فى تحقيق حلمها.

الفيلم من إخراج وتأليف داميان جازيل، ويشارك إيما ستون البطولة الممثل الحائز على الأوسكار جى كى سيمونس، ورايان جوزلينج وجيسيكا روث، وسونيا ميزونو، كالى هيرناندز، ويعد الفيلم العمل الثانى الذى يجمع المخرج والكاتب جازيل، مع النجم العالمى سيمونس.

ولذلك نرصد لكم أكثر 5 أغانى من الفيلم التي تعلق بها الجمهور:

1 - Start a Fire

2 - City of Stars

3 - A Lovely Night

4 – Someone In the Crowd

5 - Another Day of Sun