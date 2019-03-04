بالصور- "مسرحية كلها غلط" لأشرف عبدالباقي ترفع لافتة "كامل العدد" في أول ليلة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان أشرف عبدالباقي عرض فرقته الجديدة مساء الأحد 3 مارس، والذي يحمل عنوان "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" ، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي ببورسعيد.

بدأ عبدالباقي وفرقته أولى ليالي العرض رافعين لافتة "كامل العدد"، على أن تستمر حتى يوم الجمعة 8 مارس الجاري ببورسعيد، ثم العودة مجددًا لاستكمال العروض بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

المسرحية مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية حصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.