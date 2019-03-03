كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي عياش يطرح أغنية وصفولى عيونك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح النجم رامي عياش، أغنية جديدة بعنوان "وصفولى عيونك" على اليوتيوب من انتاج شركتى "مزيكا وعالم الفن".

أغنية " وصفولي عيونك " من كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى, وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" الذى يتكون من 10 أغنيات مختلفة بها العديد من المفاجآت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية, ويتم طرحه حاليا حصريا مع شركة "فودافون".. يقول مطلع أغنية:

وصفولى عيونك تداوينى تداوينى

طمنت قلبى وسنينى وسنينى

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وصفولى عيونك تداوينى تداوينى

طمنت قلبى وسنينى وسنينى

لو تبعد ثانيه أتوه فى الدنيا يوحشنى لقاك

أنا إيه لولاك أنا إيه لولاك