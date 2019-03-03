شاهد.. احلام تلفت الانظار بنحافتها وجمالها في فيديو جديد!

احلام

تحرص الفنانة أحلام على إستعراض أناقتها ونحافتها بعد خسارتها للوزن الزائد، من خلال الفساتين التي تبرز جمال جسمها في كل المناسبات التي تشارك فيها مؤخراً.

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وقد نشرت احلام مؤخرا فيديو جديد عبر حسابها على سناب شات استعرضت فيه رشاقتها ونحافتها بينما كانت تقف امام المرآة.

وقد ابدى متابعو النجمة الاماراتية اعجابهم برشاقتها ولوكها الجديد واناقتها.